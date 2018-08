Vorarlberger AK rechnet mit höheren Taxipreisen

Die Preise bei Taxi-Fahrten sollen schon bald um 13 Pozent teurer werden, warnte die AK jetzt in einer Aussendung.

Wer in Vorarlberg in ein Taxi steigt, bezahlt jetzt schon mehr als in jedem anderen Bundesland. Die Fachgruppe in der Wirtschaftskammer beantragte diesen Sommer beim Land eine Preiserhöhung von 13 Prozent.