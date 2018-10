Vorarlberg: "Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent reicht nicht"

Feldkirch - Nach Gutachten: Richter ging im Zweifel davon aus, dass 64-jähriger Angeklagter Hirnblutung seines Bruders nicht verursacht hat.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent nahm der neurochirurgische Gerichtsgutachter Martin Ortler an, dass die Hirnblutung des 60-jährigen Bregenzerwälders vom angeklagten Vorfall vom 31. Juli 2016 stammt. Trotzdem ging Strafrichter Michael Fruhmann gestern am Landesgericht Feldkirch im Zweifel davon aus, dass der 64-jährige Angeklagte für die schwere Verletzung seines Bruders nicht verantwortlich ist.

Denn eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit sei für einen Schuldspruch nicht ausreichend, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Im Strafverfahren sei für eine Verurteilung eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 100 Prozent notwendig. Nur wenn die Tat mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Angeklagten begangen worden sei, dürfe er dafür bestraft werden, erklärte Richter Fruhmann dem Angeklagten.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Denn Verteidiger German Bertsch meldete sofort volle Berufung an. Nun wird in zweiter Instanz am Oberlandesgericht Innsbruck verhandelt werden. Der Rechtsanwalt forderte einen Freispruch für seinen Mandanten, der seinen mit ihm zerstrittenen Bruder weder geschlagen noch gestoßen habe.