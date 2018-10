Vorarlberg: VW-Käfer beschäftigt Justiz

Ein Oldtimer mit dem Baujarh 1966 sorgt für Ärger und Kosten.

Um 11000 Euro gekauft, nun zusätzliche Kosten von 5700 Euro und immer noch nicht fahrbereit. Der Wagen steht zuzeit in einer Garage, darf mangels Pickerl nicht auf die Straße und beide Seiten, Besitzer und Werkstättenbetreiber sind verärgert und enttäuscht.

Der Wagen wurde zwar auf Vordermann gebracht, doch 400 km später sprang er nicht an. Der Besitzer, der die erste Rechnung von 5700 Euro weit überteuert fand, wandte sich an eine andere Werkstätte. Die meinte, dass er nochmals ordentlich Geld in die Hand nehmen müsse, wenn das mit dem Fahrvergnügen noch etwas werden soll.