Vorarlberg: Vater in Götzis getötet - 14-Jähriger am Mittwoch vor Gericht

Weil er seinen schlafenden Vater mit einem Messer getötet und seine Mutter schwer verletzt haben soll, muss sich am Mittwoch ein Jugendlicher vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Die Anklage lautet auf Mord und versuchten Mord. Der Vorfall ereignete sich Ende September 2017 im Elternhaus des damals 14-Jährigen in Götzis.

Der Jugendliche soll gegen Mitternacht auf seinen im Wohnzimmer schlafenden 51 Jahre alten Vater losgegangen sein und ihm mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser drei wuchtige Stiche in den Bauch versetzt haben. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 51-Jährige wenig später im Landeskrankenhaus Feldkirch an dem damit verbundenen Blutverlust verstarb. Wegen des Tumults wurde die 52-jährige Mutter im Schlafzimmer wach und eilte ins Wohnzimmer. Als sie versuchte, den Sohn vom Vater wegzuziehen, attackierte der 14-Jährige auch sie und verletzte die 52-Jährige mit drei Messerstichen in den Rücken schwer.