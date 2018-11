Vorarlberg: Unfall in Lochau - Lenker verletzt

Am Mittwochmittag ereignete sich in Lochau ein Verkehrsunfall, bei dem der 18-jährige Lenker verletzt wurde.

Am 07.11.2018 um 12:35 Uhr ereignete sich beim Kreisverkehr in Lochau, Lindauerstraße ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 18-jähriger Führerscheinneuling aus der Schweiz auf der Lindauerstraße (L 190) von Bregenz kommend in Richtung Lindau in den Kreisverkehr ein. Nach eigenen Angaben wollte er die zweite Ausfahrt in die Hörbranzerstraße nehmen.