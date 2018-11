Vorarlberg: Unfall in Bürs - Fahrerin gesucht

Am Sonntagnachmittag wurde eine 78-Jährige bei einem Unfall auf dem Schutzweg verletzt - die Polizei sucht nach der Pkw-Lenkerin.

Am Sonntag, dem 13. November 2018 gegen 17.30 Uhr wollte eine 78-jährige Frau in Bürs auf der Hauptstraße auf Höhe Hausnummer 42 den dortigen Schutzweg überqueren. Zur selben Zeit lenkte eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin ihren PKW von Bludenz kommend in Richtung Brand. Die 78-jährige befand sich am Beginn des Schutzweges, als sie vom herannahenden Fahrzeug überrascht und angeblich berührt wurde. Sie stürzte zu Boden. Die unbekannte Lenkerin erkundigte sich nach dem Befinden der Dame. Diese gab jedoch an, nicht verletzt worden zu sein und es erfolgte kein Datenaustausch. Später musste die Fußgängerin jedoch ärztlich behandelt werden.