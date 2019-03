Vorarlberg: Unfall auf der Walgauautobahn

Montag Vormittag kam es auf der A14 (Walgauautobahn) in Fahrtrichtung Deutschland zu einem Unfall.

Ein 20-jähriger Fahrer fuhr am Montag Vormittag mit seinem Pkw auf der A14 in Richtung Deutschland. Auf Höhe des Liebherr-Werks in Nenzing fuhr er auf der Überholspur, als vor ihm unvermittelt ein silberner VW Sharan mit Bludenzer Kennzeichen auf die Überholspur zog.

Der junge Lenker musste scharf bremsen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte zunächst rechts an die Außenleitschiene, dann links auf die Mittelleitschiene an der er gegen die Fahrtrichtung stehend zum Stillstand kam.

Der Mann klagte gegenüber den Rettungskräften über Schmerzen in der Schulter und wurde zur Abklärung in das Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.