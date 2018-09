Vorarlberg: Schwerer Gleitschirmunfall an der Sulzfluh

Ein Gleitschirmflug entlang der Rätikon-Hauptkette endete für einen 51-Jährigen mit schweren Verletzungen.

Der Mann startete seinen Gleitschirmflug am 9. Septemberg am Golmerjoch. Gegen 12.20 Uhr flog er entlang des Rätikon-Hauptkamms in Richtung Sulzfluh. “Auf Höhe des nordseitigen Gipfelaufbaus der Sulzfluh”, wie es in der Poliziemeldung heißt, klappte eine Seite des Hauptschirms laut Zeugenaussagen plötzlich ein.