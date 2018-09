Vorarlberg: Parken in Lustenau kostenpflichtig

Die Gemeindevertretung beschloss vergangene Woche, dass das Parken in Lustenau ab sofort kostenpflichtig wird. Damit schließt Lustenau nun doch zu den anderen Hofsteiggemeiden auf.

Am vergangenen Donnerstag einigte sich die Lustenauer Gemeindevertretung auf die Einführung von Parkgebühren. Wie die Gemeinde beschlossen hat, sollen die ersten 90 Minuten gratis sein, danach werden 70 Cent verrechnet. Bewirtschaftet wird nun in Lustenau ab November 2018.

Kritik aus Bevölkerung

Die Einführung von Parkgebühren war bereits für den Sommer geplant, nach Protesten aus der Bevölkerung wurde das Konzept nochmals überarbeitet. Es gibt nun in der ganzen Gemeinde einheitliche Parkgebühren, anstatt verschiedener Parkzonen. Laut Bürgermeister Kurt Fischer hat man sich dabei an den Nachbargemeinden orientiert.

Buslinie zum Alten Rhein

Etwas höher sollen die Parkgebühren am Alten Rhein ausfallen. Dieser Parkplatz ist im Besitz der Ortsgemeinde Widnau, wird künftig aber wie auch die Parkplätze der Gemeinde bewirtschaftet. Nach den kostenlosen 90 Minuten, wird dort 1,10 Euro pro Stunde fällig. Es soll außerdem eine Schranke am Parkplatz installiert werden. Alternativ sei auch eine Haltestelle des Ortsbusses am Alten Rhein geplant. (Red)