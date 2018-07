Vorarlberg: ÖBB sperren im Sommer Arlbergbahnstrecke

Die ÖBB sperren im Sommer die Bahnstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Steinach in Tirol und die Arlbergbahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Ötztal und Bludenz (17. August bis 3. September).

Daher werde es ein “Sommer der Herausforderungen”, bemerkte dazu Regionalmanager Rene Zumtobel bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Innsbruck. Besonders herausfordernd werde sich dabei die Sperre im Bereich Innsbruck-Süd gestalten. Diese soll nicht zuletzt auch dafür genutzt werden um Arbeiten am Hauptbahnhof Innsbruck zur Anbindung des Brennerbasistunnels (BBT) an die bereits bestehende ÖBB-Infrastruktur durchzuführen, erklärte Zumtobel.