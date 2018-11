Vorarlberg: ÖBB sind gerüstet für den Winter

Der Winterdienst für 1.120 Kilometer Gleis und 128 Bahnhöfe und Haltestellen in Tirol und Vorarlberg steht bereit: Bei frostigem Wetter sind bis zu 300 Mitarbeiter im Einsatz.

40 Millionen Euro pro Jahr für den Winterdienst

Die ÖBB investieren jährlich rund 40 Millionen Euro in den Winterdienst. Bei Schneefall wird im Schichtbetrieb, vor allem im Gleis- und Weichenbereich sowie an den Bahnsteigen gearbeitet. Im Anlassfall sind sie gemeinsam mit Winterdienstfirmen bereits in den frühen Morgenstunden im Einsatz und befreien mehr als 1.000 Bahnhöfe und Haltestellen von Eis und Schnee – das entspricht einer Fläche von rund drei Millionen Quadratmetern. Der ÖBB Winterdienst arbeitet bundesländerübergreifend, so dass die Teams dort eingesetzt werden, wo die Mitarbeiter benötigt werden. In Tirol und Vorarlberg sind bis zu 300 Mitarbeiter im Einsatz und sorgen dafür, dass der Winterdienst für über 1.120 Kilometer Gleis und 128 Bahnhöfe und Haltestellen erledigt wird.