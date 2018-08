Vorarlberg: Mountainbiker stürzt in Batschuns

Beim Sturz bohrte sich ein zehn Zentimeter langer Holzspieß in den Unterschenkel des Mountainbikers.

Am 08.08.2018 gegen 12:45 Uhr fuhr ein 47jähriger Mann aus Langen bei Bregenz mit seinem Mountainbike auf der Daliebisstraße in Batschuns talwärts in Richtung Ortsmitte Muntlix. In einer Linkskurve geriet der Mountainbiker zu weit nach rechts und touchierte einen Holzlattenzaun. Dabei dürfte er vmtl mit einem Kleidungsstück oder Fahrradbestandteil am Lattenzaun eingehängt haben.