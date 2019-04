Vorarlberg: Minus für Tourismus - Spitzenergebnis möglich

Mit einem Minus sowohl bei den Gästeankünften (-4,9 Prozent gegenüber dem März des Vorjahres), als auch bei den Übernachtungen (-5,2 Prozent) schließt der Tourismus in Vorarlberg den März ab.

Maßgeblich dafür verantwortlich sind die Osterfeiertage, die letztes Jahr in den März, heuer aber in den April gefallen sind. Was die gesamte, noch laufende Wintersaison angeht, weist der aktuelle Bericht der Landesstelle für Statistik einen soliden Kurs in Richtung eines Top-Ergebnisses aus. “Ein starkes Finale und einem weiteren Spitzenresultat steht nichts im Wege”, geben sich Tourismusdirektor Christian Schützinger und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser betont zuversichtlich.