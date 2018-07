Vorarlberg: Konjunkturaufschwung im Einzelhandel flacht ab

Feldkirch - Im ersten Halbjahr 2018 sind die Umsätze im stationären Einzelhandel in Vorarlberg nominell um zwei Prozent gestiegen. Real (unter Berücksichtigung der Preissteigerung im Einzelhandel) bedeutet das ein Plus von 0,1 Prozent.

Absolut realisiert der stationäre Einzelhandel in Vorarlberg in der ersten Jahreshälfte 2018 Nettoumsätze in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro (exkl. Ust) bzw. Bruttoumsätze rund 1,5 Milliarden Euro (inkl. Ust).

Mehr Beschäftigte im Einzelhandel

Die Zahl der Einzelhandelsbeschäftigten in Vorarlberg stieg im ersten Halbjahr 2018 weiter an. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 verzeichnet der Einzelhandel ein Beschäftigungswachstum von 0,9 Prozent. Das entspricht einem Plus von rund 100 Mitarbeitern im Vorarlberger Einzelhandel. Damit weist der Einzelhandel in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres rund 14.700 unselbstständig Beschäftigte auf.