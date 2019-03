Vorarlberg: Kokain, Waffen und 24.000 Euro gefunden - sechs Menschen verhaftet

Bereits im Jänner wurde ein 37-jähriger Mann in Feldkirch durch Beamte des LKA Vorarlberg verhaftet, nachdem er im Besitz von einem halben Kilogramm Kokain in seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert worden war.

In seiner Wohnung im Großraum Feldkirch konnten in weiterer Folge fünf Kilogramm Kokain, geringe Mengen Heroin, zwei geladene Faustfeuerwaffen, 24.000 Euro Bargeld und Streckmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere fünf Personen (Mittäter) vorläufig festgenommen. Neben dem Haupttäter wurden drei weitere Personen in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Es wurde Untersuchungshaft verhängt. Ein Vielzahl von Abnehmern wurde bereits vernommen und bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch beziehungsweise den Gesundheitsbehörden angezeigt.