Vorarlberg: Klage auf Herausgabe des Gehirns der Toten

Eine Vorarlbergerin starb an einer Gehirnkrankheit. Der Witwer wehrte sich dagegen, dass ihr Gehirn für wissenschaftliche Zwecke entnommen wurde.

Die Vorarlbergerin starb 2014 in ihrem Wohnhaus an der Creuzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK). Dabei handelt es sich um eine übertragbare Erkrankung des Gehirns, die nach dem Epidemiegesetz anzeigepflichtig ist. Der Hausarzt hat eine Totenbeschau durchgeführt und eine Obduktion der Leiche an einem Vorarlberger Krankenhaus veranlasst. Das dabei entnommene Gehirn des Leichnams wurde im Auftrag des Gesundheitsministeriums dem CJK-Forschungszentrum der Universität Wien für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt.

Der Gatte und Alleinerbe der Verstorbenen hat die Universität verklagt und in dem Zivilprozess die Herausgabe des Gehirns zur Bestattung gefordert. Das zuständige Bezirksgericht und das Landesgericht in Wien haben der Klage des Witwers stattgegeben. In dritter und letzter Instanz wurde nun aber am Obersten Gerichtshof (OGH) die Klage zurückgewiesen. Die Wiener Höchstrichter haben die Urteile der beiden Vorinstanzen für nichtig erklärt und aufgehoben. Damit wurde der Revision der beklagten Universität Folge gegeben.