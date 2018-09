Vorarlberg: Institut für Sozialdienste verzehnfacht Stammkapital

Beim Institut für Sozialdienste (IfS) ist es in den Sommermonaten 2018 zu einer Kapitalerhöhung in Millionenhöhe gekommen.

So wurde das Stammkapital der gGmbH von vormals rund 363.300 Euro auf jetzt 3,5 Millionen Euro erhöht, was einer Erhöhung um mehr als 3,1 Millionen Euro entspricht. Die Kapitalerhöhung erfolgte aus Gesellschaftsmitteln des Sozialunternehmens, wie Recherchen der Wirtschaftspresseagentur.com ergeben haben. Vor der Kapitalerhöhung wies die IfS gGmbH für das Geschäftsjahr 2017 Gewinnrücklagen von beinahe 6,4 Millionen Euro auf. Dazu kommen nicht gebundene Kapitalrücklagen von 665.000 Euro.

Zusammenführung von Teilbetrieben

Der Grund für diese Kapitalerhöhung liegt nach Angaben des IfS in einer internen Reorganisation von drei zuvor eigenständigen IfS-Teilbetrieben, die seit Mitte der 1990er-Jahre tätig sind. So wurden per 30. September 2017, rückwirkend per 1. Jänner 2017, die ifs Schuldenberatung gGmbH und die ifs Familienarbeit gGmbH sowie die ifs gGmbH zu einem Unternehmen zusammengeführt respektive auf letztgenanntes Unternehmen verschmolzen. Daraus entstanden ist diese ‘neue’ Institut für Sozialdienste IfS Gemeinnützige GmbH.