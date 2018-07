Vorarlberg: Illegales TV-Match kostet 10.000 Euro

Feldkirch - Pay-TV-Sender klagte Gastwirt, in dessen Lokal ohne Bewilligung ein Fußballspiel im Fernsehen zu sehen war.

Der Gastwirt sagt, in seinem Lokal sei nur an einem Tag ein Fußballspiel des klagenden Pay-TV-Senders ohne Bewilligung auf dem Bildschirm zu sehen gewesen, und das auch nur 20 Minuten lang. Dennoch verpflichtete sich der beklagte Gastronom in einem Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch zu einer beträchtlichen Schadenersatzzahlung.