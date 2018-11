Vorarlberg: Höchststrafe für rückfälligen Exhibitionisten

Feldkirch - Urteil rechtskräftig: Sechs Monate Haft für 40-Jährigen, der erneut wegen öffentlicher Selbstbefriedigung verurteilt wurde.

Über den rasch rückfällig gewordenen Exhibitionisten wurde nun die Höchststrafe verhängt. Der mit acht einschlägigen Vorstrafen belastete Angeklagte wurde auch in der Berufungsverhandlung am Landesgericht Feldkirch zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Das Urteil des Berufungssenats unter dem Vorsitz von Richterin Angelika Prechtl-Marte, das nach Paragraf 218 des Strafgesetzbuches wegen öffentlicher geschlechtlicher Handlungen erging, ist rechtskräftig.

Nach den gerichtlichen Feststellungen hatte der 40-jährige Vorarlberger bei fünf Vorfällen in der Öffentlichkeit onaniert und damit andere Menschen belästigt. Bereits in der Vergangenheit ist der Mann mehrmals verurteilt worden, auch schon zu Haftstrafen, weil er öffentlich masturbiert hatte. Deshalb musste jetzt aus Sicht der Berufungsrichter die maximal mögliche Strafe verhängt werden. Zumal keine Milderungsgründe vorlagen – denn der Angeklagte bestritt sämtliche Vorwürfe.

Die in zweiter Instanz zuständigen Feldkircher Richter haben das in erster Instanz am Bezirksgericht Dornbirn verhängte Urteil in vollem Umfang bestätigt. Der vollen Berufung des Angeklagten gegen das Dornbirner Ersturteil wurde am Landesgericht keine Folge gegeben.