Vorarlberg: Gewalt in Spitälern nimmt zu

Verbale Attacken, zerschmetterte Scheiben, körperliche Gewalt: Aggressionen gegen Ärzte und Pfleger in Spitälern sind ein zunehmendes Problem. Auch in Vorarlberg, wie die "VN" berichten.

In den VN

Immer häufiger haben es Ärzte und Pfleger laut Recherchen der “Vorarlberger Nachrichten” auch in Vorarlberger Krankenhäusern mit aggresiven Patienten zu tun. Sogar vor körperlicher Gewalt gegenüber dem Personal schrecken manche Patienten oder deren Angehörige nicht zurück.

Aggressiv werden die Leute meist, wenn sie längere Zeit warten müssten. Aber auch Betrunkene und Drogenkonsumenten würden immer wieder Probleme machen, berichten Pfleger und Ärzte. Um den Umgang mit gewaltbereiten Personen zu lernen, bietet die Krankenhausgesellschaft Schulungen für ihr Personal an.

Informationen

In den meisten Kliniken besteht für Ärzte und Pfleger ein direkter Draht zur Polizei. Auch Securitys würden, vor allem am Wochenende, zunehmend eingesetzt. Zudem versuchen die Krankenanstalten mit Patienteninformationen der Anspannung in Notfallambulanzen vorzubeugen.