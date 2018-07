Vorarlberg: Fische leiden unter Trockenheit im Land

Seit April gibt es laut Meteorologen eine ungewöhnliche Trockenheit im Land.

Davon sind nicht nur die Alpen in den Bergen betroffen, auch die Fische in Vorarlbergs Flüssen leiden darunter. Die Trockenheit bringt die Fische in Stresssituationen, denn im Wasser haben sie zu wenig Sauerstoff, wie “Vorarlberg heute” berichtet.