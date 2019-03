Vorarlberg bewegt Bewegungstreff

Der Frühling lockt nach draußen! Mach mit beim Bewegungstreff ab 11. April 2019 in Bezau.

Der Frühling lockt nach draußen! Sei dabei, wenn die Bewegungstreffs zu einem kostenlosen Lauf- und Nordic Walking Training an der frischen Luft einladen. 8 Wochen lang begleiten dich Trainerinnen und Trainer in abwechslungsreichen Einheiten für Einsteiger und Fortgeschrittene. Die Bewegungstreffs sind ideal, um aktiv in den Frühling zu starten.