Vorarlberg: Auto überschlägt sich auf Faschinastraße

Bei einem Unfall auf der Faschinastraße in Fontanella verhinderten Sicherheitsgurt und Kindersitz wohl Schlimmeres.

Laut Informationen der Polizei war eine 72-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der L193 in Fontanell talwärts in Richtung Sonntag unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach links abkam. Sie prallte gegen den Bordstein, woraufhin das Auto nach links auf die Seite kippte.

Kind bleibt unverletzt

Auf dem Rücksitz befand sich ein drei Jahre altes Kind, beide Insassen blieben unverletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit von Sicherheitsgut und altersgerechtem Kindersitz hin. “Ohne diese Sicherungsmaßnahmen wäre der Unfall wohl nicht so glimpflich ausgegangen”, so der diensthabende Posten in der Polizeiinspektion Sonntag gegenüber VOL.AT.