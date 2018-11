Vorarlberg: 90 neue Bäume für Dornbirn

In den vergangenen Tagen haben die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei Dornbirn rund 90 neue Bäume im Stadtgebiet gepflanzt.

Vorwiegend handelt es sich aber bei dieser Aktion um Neupflanzungen. „Die Grünflächen in der Stadt und entlang der Dornbirner Straßen sind wichtig und tragen wesentlich zur Verbesserung des Klimas im Stadtgebiet bei. Mit dieser Aktion stellen wir sicher, dass dies so bleibt,“ berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.

In Parkanlagen und Grünflächen investiert



Für eine wachsende Stadt sind nicht nur Wohnungen, sondern auch Grünflächen wichtig. Die Stadt hat in den vergangenen Jahrzehnten – ausgehend von Landschafts- und Grünraumkonzept – intensiv in neue Parkanlagen und grüne Freiflächen investiert. „Attraktive Spiel- und Grünflächen spielen bei der zunehmenden Verdichtung im Wohngebiet eine große Rolle. Mit dem Ankauf des Stadtgartens wurde vor einigen Jahren eine zentrale Parkanlage geschaffen,“ ergänzt Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Bereits seit drei Jahren unterstützt die Stadt auch die „Aufforstung“ der Dornbirner Wiesen mit Hochstammbäumen. Mehr als 200 dieser in den kommenden Jahren zu imposanten Bäumen heranwachsenden Bäume wurden bisher in Dornbirn gepflanzt.