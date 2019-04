Vorarlberg: 22.500 Euro Strafe für Gewalttäter

Feldkirch - Deutlich niedrigere Geldstrafen für zwei arbeitslose Mittäter. Die drei Männer verletzten einen Radfahrer schwer.

Die Strafe für den Zweitangeklagten fiel deshalb so hoch aus, weil der in der Schweiz arbeitende Ausländer über ein sehr gutes Einkommen verfügt. Weit weniger haben der 28-jährige Erstangeklagte und der 52-jährige Drittangeklagte dem Gericht zu bezahlen, da sie arbeitslos sind.

Der Vorfall hat sich nach den gerichtlichen Feststellungen in einer Hofsteiggemeinde so ereignet: Der Radfahrer kam in einer Straße nur mit Mühe am Auto der Angeklagten vorbei, blickte zurück und stürzte. Daraufhin kam es zu einer verbalen und dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Die drei Angeklagten gingen auf den Radfahrer los und verprügelten ihn. Zudem schlug der Zweitangeklagte dem Radlenker dessen Smartphone aus der Hand, als der das Autokennzeichen fotografieren wollte.