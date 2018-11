Von Menschen und Landschaften: Eindrücke aus Nepal

Nüziders. Wolfgang Bartl vom Verein „Let the children walk“ hat in seinem Multimediavortrag bewegende Eindrücke von Menschen, Stimmungen und Landschaften, die er auf seinen zahlreichen Reisen in Nepal erfahren hat, eingefangen.

Seit einigen Jahren engagiert sich der Nüziger Wolfgang Bartl zusammen mit seiner Frau Helma und weiteren Mitgliedern in dem privat gemeinnützigen Verein „Let the children walk“. Mit Spendeneinnahmen unterstützen sie u.a. ein Kinderkrankenhaus in der Nähe von Kathmandu als auch Schulprojekte vor Ort. Nach der Erdbebenkatastrophe vor drei Jahren leistete der Alpinist und hauptberufliche Schlosser in der Ortschaft Gumbadana notwendige Direkthilfe für Wiederaufbaumaßnahmen für die in Not geratenen Menschen. So half er den dort ansässigen 70 Familien beim Bau von kleinen Häuschen und koordinierte Hilfe in Form von Lebensmitteln und mehr. Jedes Jahr unternimmt er mehrmals Reisen in die Region und verteilt die gesammelten Spenden in gezielten Unterstützungsprojekten.