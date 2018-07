Vom Lifthüsle zum Hotelzimmer

Spannendes Handwerksprojekt der Alberschwender Mittelschüler.

Alberschwende. Nachdem das „Kassahüsle“ vom Brüggelelift Alberschwende heimtatlos auf dem Parkplatz stand und niemand so recht wusste, was man damit tun sollte, wurde nach einigen Gesprächen mit Raimund Dür, Obmann des Handwerkvereins AllerHand, Architekt Reinhold Knapp und Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann die Idee geboren, dem Lifthüsle neues Leben einzuhauchen. Ganz spontan und schnell entstand die Idee, aus dem Lifthüsle ein Hotelzimmer zu bauen, welches dann irgendwo am Brüggelekopf Platz finden würde.