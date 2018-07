Volleyball im Sand bei Nacht

Die Nighttrophy für Beachvolleyballer findet am Freitag, 27. und Samstag, 28. Juli, beim Sportplatz statt.

Sonntag. Der Volleyballclub Großwalsertal veranstaltet bereits zum vierten Mal die Beachvolleyball Nighttrophy. Neben dem Fußballplatz in Sonntag befindet sich der Volleyballplatz mit Sand, auf dem das Turnier ausgetragen wird. Am Samstag, 28. Juli, startet ab 13 Uhr das Turnier bei dem sich die Teams im Hobbycup und Sportscup messen. Neben dem Wettkampf kann man sich in der Chilloutzone oder im Pool eine Pause gönnen. Passend zum Spiel im Sand gibt es erfrischende Cocktails an der Beachbar. Das mit Spannung erwartete Finalspiel der Nighttrophy wird bei Fluchtlicht ausgetragen. Bei der Afterparty sorgt DJ Valley für Stimmung im Partyzelt.