VOL.AT verlost Tickets für DJ Ötzi

Österreichs Exportschlager DJ Ötzi ist endlich wieder auf Solo-Tournee! Am 6. Oktober wird er in Kempten die bigBOX ALLGÄU zum Beben bringen. Das willst du nicht verpassen? Dann solltest du schnell an unserem Gewinnspiel teilnehmen, denn 5 x 2 Tickets werden verlost.

DJ Ötzi ist ein Live-Phänomen, und das seit fast zwei Jahrzehnten! Kaum ein anderer Künstler schafft es, sein Publikum regelmäßig in ausgelassene Partystimmung zu versetzen und dabei doch so viel Persönliches in seinen Songs zu transportieren. Im Herbst 2018 wird DJ Ötzi seinen von Fans heißgeliebten Mix aus pulsierenden Partyhits und Songs, die aus dem Herzen kommen, im Rahmen seiner Solo-Tournee „GIPFELTREFFEN“, endlich auf den Live-Bühnen präsentieren – unter anderem in der bigBOX ALLGÄU. Als ganz besonderes Highlight wird DJ Ötzi neben seinen größten Hits aus 20 Jahren Musikkarriere mit einem DJ-Set, wie in seinen besten Zeiten, zeigen, dass er es heute noch am Turntable drauf hat.