VKW: Kein Ende bei Streit mit Aktionären in Sicht

Eine Einigung zwischen der VKW und den Kleinaktionären, die beklagen, zwangsweise aus dem Unternehmen ausgekauft worden zu sein, ist in weite Ferne gerückt. Der erste Schlichtungsversuch ist laut ORF Vorarlberg gescheitert.

Nachdem Illwerke und VKW im Vorjahr den Beschluss fassten, 2019 zu fusionieren, hätten die Kleinaktionäre für 96,60 Euro pro Aktie zwangsweise aus dem Unternehmen hinausgekauft werden sollen. Für 47 der etwa 300 Aktionäre war dieser Wert aber zu niedrig, weshalb sie beim Landesgericht Feldkirch vorstellig wurden. Der Streit landete schließlich bei einem Sachverständigen-Gremium in Wien.

Sobald der neue Wert vorliegt, will das Gremium einen neuen Anlauf für eine Einigung unternehmen. Ist dieser erfolgreich, beendet das Gericht den Streit per Beschluss. Scheitert die Übereinkunft, wird der Streit am Landesgericht Feldkirch ausgetragen.