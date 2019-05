VfB Hohenems will einen Spitzenplatz, Altachs Trainergespann bleibt

In dieser Saison gehören Hohenems und Altach zweifelsfrei zu den großen Enttäuschungen der Liga.

HOHENEMS. In der letzten Saison der Regionalliga West mit Hin- und Rückrunde mit den Landesverbänden von Salzburg, Tirol und Vorarlberg gehören Hohenems und Altach Amateure zweifelsfrei zu den großen Enttäuschungen. Beide Traditionsvereine blieben weit hinter ihren Erwartungen. Von einem einstelligen Tabellenplatz sind vor dem heutigen Anpfiff (18.30 Uhr) im vorletzten Derby von zwei Vorarlberger Klubs Hohenems (13. Platz) und Altach Amateure (12.) neun Punkte entfernt. Der Fokus liegt für die Grafenstädter und die Rheindörfler in der nahen Zukunft.

Hohenems will in Eliteliga durchstarten

Besonders Hohenems hat sich für die erste Meisterschaft in der Eliteliga Vorarlberg ab dem Sommer hohe Ziele gesteckt: „Wir wollen zu den zwei besten Teams gehören. Die Qualität mit vielen Eigenbauspielern muss reichen um dieses Vorhaben auch umzusetzen“, sagt Hohenems Sportchef Peter Sallmayer. Mit Goalie Florian Eres, den beiden Verteidigern Tim Wolfgang und Fabian Pernstich werden die Emser viel mehr Stabilität in der Defensive besitzen. Vieles spricht auch dafür, dass Allroundler Marco Feuerstein nach einer einjährigen Auszeit im Hohenemser 1b-Team auch wieder im Eins der Grafenstädter ab der neuen Meisterschaft auflaufen wird. Feuerstein wird ab sofort die Trainingseinheiten in der Ersten absolvieren und bis zum Saisonstart 2019/2020 wieder topfit zu sein. Feuerstein wäre eine riesengroße Bereicherung im Angriffsspiel der Emser.