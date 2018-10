Verwandlung der Montafoner Tracht

Ein Gruppenprojekt der Universität der angewandten Kunst in Wien wurde im Heimatmuseum präsentiert.

Dabei kamen unterschiedlichste Erkenntnisse zu Tage, die an diesem Abend gekonnt von der Professorin Reiter-Heinisch und der Studentin Dobler einem interessierten Publikum erläutert wurden. So haben die Studenten die Juppe von innen nach außen gestülpt, um den Beziehungsstatus kenntlich zu machen und auch mit Schneiderkreide diesen auf den Saum geschrieben. „Das war damals ein Kommunikationsmittel so wie etwa heute Facebook, bei dem man eben auch den Beziehungsstatus aller Welt kund tun kann“, so Dobler. Zudem wurde eine Reichsmünze in der Tasche der Juppe entdeckt, die bei den Studenten für großes Aufsehen sorgte. Aber auch die traditionelle Jacke wurde umgedreht und mit ähnlichen Stickereien von einer Studentin versehen wie eben das Brusttuch, und so in die Neuzeit transformiert.