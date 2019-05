Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht Vorarlberger Maturanten über alles

Den Vorarlberger Maturanten ist die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit in Bezug auf ihr künftiges Arbeitsleben am wichtigsten, gefolgt von Arbeitsklima und Arbeitsplatzsicherheit.

Auf die Frage, was in Vorarlberg vorhanden sein müsste, damit die Maturanten nach einem Studium ins Land zurückkehren würden, wurden vor allem attraktive Arbeitsplätze und leistbares Wohnen sowie ein attraktives Umfeld für eine Familiengründung genannt.

In diesen Bereichen “könnte noch mehr in Vorarlberg getan werden”, so IV-Geschäftsführer Mathias Burtscher. Deutlich besser als vor fünf Jahren schätzten die Maturanten ihre Chancen am Arbeitsmarkt ein. “36 Prozent rechnen sich “sehr gute” Chancen aus, das sind zehn Prozent mehr als 2014″, so Burtscher. 42 Prozent sahen “eher gute” Chancen.