Verdiente Narren

Funkenzunft Braz ehrte Mitglieder.

Obmann Alois Vonbank konnte bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung neben den vereinseigenen Zunftmitgliedern auch einige Ehrengäste, befreundete Zünfte und Vertreter der Ortsvereine begrüßen. Neben Bürgermeister Mandi Katzenmayer (Bludenz) mit einigen Stadträten, Vize-Bürgermeister Hans-Peter Pfanner (Innerbraz) informierte sich auch VVF-Präsident Michel Stocklasa und weiteren Vertretern des VVF, sowie Pfarrer Jose Chelangara sich über die Arbeit der Brazer Funkenzunft. Das traditionelle Vorlesen der letztjährigen Niederschrift ließ schon eine ausführliche Versammlung erahnen. Der Obmann berichtete mittels einer anschaulichen Power-Point-Präsentation über das vergangene Vereinsjahr und gab einen kleinen Ausblick auf die bevorstehende fünfte Jahreszeit. Neben dem Faschingsumzug am Faschingsdienstag, 5. März und dem Funkenabbrennen am 9. März wird am 27. April der 39. Landesverbandstag des VVF in Braz abgehalten.