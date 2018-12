Ursprung von Weihnachtstraditionen: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt

Sie umgeben uns. Sie sind überall zu finden. Doch wie bewusst sind sie uns noch? Und wer weiß überhaupt was dahinter steckt? Die Miniserie "Ursprung der Weihnachtstraditionen" klärt vor Heilig Abend einige Traditionen. Wieso zünden wir in der Adventszeit jeden Sonntag eine Kerze am Adventskranz an? Die Antwort gibt es im Video.

Form, Farbe und Licht – Symbolik Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Dieser bekannte Kinderreim für die Adventszeit spielt auf die Tradition an, jeden Sonntag eine Kerze am Adventskranz zu entzünden. Der grüne Kranz aus Tannenzweigen ist auf vielen heimischen Tischen zu finden. Der Ursprung ist dabei der gleiche, wie beim Adventskalender. Johann Heinrich Wichern hatte damit begonnen 24 Kerzen zu entzünden, um die Wartezeit für die Jugendlichen zu verkürzen. Aber was für eine Bedeutung haben die entzündeten Kerzen genau? Und was steckt dahinter, dass der Adventskranz eine runde Form aufweist? Im Video erfahrt ihr die Bedeutung der Symbolik und wie sich der Kranz verbreitet hat.