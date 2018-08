Unglückliche Heimniederlage für Langenegg

Die Wälder mussten sich dem SV Seekirchen mit 1:2 geschlagen geben.

Für den Zima FC Langenegg setzte es im ersten Heimspiel der Regionalliga West eine bittere 1:2-Niederlage. Die Wälder gingen vor knapp 300 Zuschauern gegen Seekirchen von Beginn an ambitioniert ans Werk, Michael Schmid sorgte nach einer Hereingabe von Paulo Victor erstmals für Gefahr im gegnerischen Strafraum (13.). Als Dominik Heidegger einen Maldoner-Eckball per Kopf zur 1:0-Führung verwertete (18.), nahm das „Wälderbähnle“ richtig Fahrt auf. Andreas Röser aus spitzem Winkel (28.) und Kevin Bentele per Kopf (29.) und Fuß (44.) fanden in der Folge weitere gute Einschussmöglichkeiten vor.