Undurchschaubare Wettbürobetrügerei

Feldkirch - Angestellte steckte laut Geständnis 12.000 Euro ein, 61.000 Euro Schaden hingegen schwer beweisbar.

Eine zweifache Mutter wurde am Landesgericht Feldkirch wegen Veruntreuung zu einer unbedingten Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Die Frau gab zu, in Dornbirn, Bregenz und Feldkirch monatlich rund 1000 Euro abgezweigt zu haben, was ihrer Berechnung nach einen Schaden von 12.000 Euro verursachte. Das Wettbüro und die Staatsanwaltschaft sprechen von 61.000 Euro, was sich aber schlussendlich schwer beweisen ließ. Mehrere Angestellte haben Zugriff, könnten falsch eingeloggt gewesen sein. Und schlussendlich fehlte auch in Bludenz Geld, wo die Angestellte nie eingeteilt war.