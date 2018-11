Ulrich Nachbaur wird neuer Leiter des Vorarlberger Landesarchivs

Bregenz – Die Vorarlberger Landesregierung hat den Historiker und Juristen Ulrich Nachbaur zum neuen Leiter des Landesarchivs bestellt.

Nachbaur folgt dem langjährigen Landesarchivar Alois Niederstätter, der in Pension geht. Nachbaur tritt seine neue Funktion am 1. Februar 2019 an.

Ulrich Nachbaur (Jahrgang 1962) hat von 1980 bis 1984 das Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck erfolgreich absolviert. Von 1983 bis 1988 absolvierte er an der Universität Innsbruck und an der Ludwig-Maximilian Universität München das Studium der Geschichte. Von 1988 bis 1989 arbeitete Nachbaur als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Landesbildungszentrum Schloss Hofen und war von 1989 bis 1997 im Amt der Vorarlberger Landesregierung als Referent bzw. Büroleiter von Landeshauptmann Martin Purtscher tätig. Anschließend wechselte er in das Vorarlberger Landesarchiv und übernahm 2002 die Leitung der Abteilung Zentrale Dienste. Seit 2003 ist Nachbaur als Stellvertreter des Landesarchivars tätig.