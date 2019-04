TS Rankweil und TS Wolfurt dominieren Mannschafts-Titelkämpfe

Vorarlbergs Nachwuchs im Kunstturnen ermittelte in Rankweil die Mannschaftsmeister.

Im Vierkampf der Turnerinnen, der in Rankweil ausgetragen wurde, führte die TS Rankweil den Medaillenspiegel an: die Veranstalter holten zwei Mal Gold, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Es folgte die TS Wolfurt (2/0/0), TS Hohenems (1/0/0), das TSZ Dornbirn (0/3/2), die TS Höchst (0/1/0) sowie die SG Götzis (0/0/1). Über den Titel in der Jugend 3 freute sich das Hohenemer Trio mit Leonie Gschließer, Mia Bohle und Larissa Gschließer. Als Gast-Turnerinnen waren auch 21 Mädchen des Tiroler Landeskaders am Start.

Die Mannschaftsmeisterschaft der Turner wurden am Samstag in Hohenems als „Zimmermann-Cup“ ausgetragen. Namensgeber und Ex-Spitzenturner Thomas Zimmermann überreichte die Medaillen. Zwei Mal Gold und drei Mal Bronze gingen an die TS Wolfurt, in der Vereinsbilanz folgte die TS Lustenau (1/0/0) sowie die TS Röthis, SG Götzis und das TSZ Dornbirn mit je einem zweiten Rang. Die Sieger der anspruchsvollsten Kategorie Jugend 3 wurden die Wolfurter Jonas Keetmann, Mark Winder, Arian Nagel, Fynn Feurstein und Fabian Hofer. Neben den Vereinen in der Medaillenwertung waren weiters die TS Satteins, TS Fußach, TS Dornbirn, TS Egg und TS Höchst mit Mannschaften vertreten.