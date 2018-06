Trump will eine eigenständige "Space Force" im US-Militär

Es erinnert an "Star Wars" und überrascht offenbar Trumps engste Mitarbeiter, wie eine denkwürdige Szene mit dem Stabschef Dunford zeigt. Der Präsident gibt große Ziele aus: US-Vorherrschaft im All, Missionen zu Mond und Mars - im Wettbewerb mit privaten Unternehmen.

US-Präsident Donald Trump hat die absolute Dominanz der USA im Weltraum als wichtiges Ziel der US-Politik in nächster Zukunft ausgegeben. Dazu solle auch eine neue, sechste Teilstreitkraft aufgestellt werden, kündigte Trump am Montag an. Er wies das Verteidigungsministerium und den Stabschef der US-Streitkräfte, General Joseph Dunford, an, eine “Space Force” aufzustellen. Zudem kündigte er US-Missionen zum Mond und Mars an, im Wettbewerb der staatlichen Nasa mit den Weltraumfirmen von US-Milliardären.