Trotz Regens tolle Stimmung

Der Silbriga Sonntig Markt lockte zahlreiche Besucher in die Marktgemeinde Schruns

Trüb, nass und kalt war das Wetter am vergangenen Sonntag, doch die Besucher des Silbriga Sonntig Marktes in Schruns ließen sich die gute Laune durch das Wetter nicht verderben. Gut eingepackt in Winterjacken mit Mützen, Schals und Handschuhen ließ es sich auf dem Markt durchaus aushalten. Denn neben den zwei Schmankerlecken am jeweiligen Ende der Fußgängerzone bot der Markt auch allerlei Sonstiges.