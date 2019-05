Trotz Koalitionsbruch: Vorarlberger Sonntagsdemos gehen weiter

"Ein Europa für alle - Grenzen weiten" – das war das Thema der Sonntagsdemo am Feldkircher Montfortplatz eine Woche vor der Europawahl.

“Größte politische Katastrophe”

Fassungslos nicht nur über das, was plötzlich so öffentlich sichtbar wurde an kriminellem Denken und Verabreden, über “das ungeschminkte Gesicht derer, die noch heute alles in Österreich unter ihrem Kommando haben, was eine Uniform trägt”, sondern auch fassungslos angesichts der Unverfrorenheit, mit der Bundeskanzler Kurz, “der Österreich in die größte politische Katastrophe seit Bestehen dieser Republik geführt hat”, nun keine Verantwortung übernimmt, sondern sich als Opfer ohne Alternative darstellt und sofort wieder Wahlwerbung für sich als Person macht. Besonders erschreckend für Loewy ist, dass Kurz dabei alte fatale Stereotypen und Verschwörungstheorien wieder aufwärmen würde: “Die Juden und die Sozialdemokraten sind’s gewesen. So einfach ist das schon wieder.”