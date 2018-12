Toblerone ist jetzt halal

Seit die Toblerone halal-konform produziert wird, dürfen auch Muslime die kultige Schweizer Schokolade naschen. Anpreisen will Mondelez die Halal-Zertifizierung jedoch nicht.

Was bisher kaum bekannt war: die weltberühmte Schweizer Zackenschokolade wird seit April 2018 nach dem islamischen Reinheitsgebot hergestellt. Die süße Versuchung wird zwar in Bern produziert, gehört aber dem US-Lebensmittelkonzern Mondelez und dieser will nun auch den internationalen Halal-Markt erobern.