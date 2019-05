Titelrennen in Deutschland offen - BVB siegte, Bayern remis

Der Titelkampf in der deutschen Fußball-Bundesliga ist vor der letzten Runde noch nicht entschieden. Während der FC Bayern am Samstag bei RB Leipzig nicht über ein 0:0 hinauskam, reduzierte Borussia Dortmund dank eines Heim-3:2 über Fortuna Düsseldorf den Rückstand auf den Spitzenreiter auf zwei Punkte.

Klarheit herrscht bereits in der Abstiegsfrage. Nürnberg und Hannover müssen den Gang in die 2. Liga antreten, Stuttgart absolviert die Relegation gegen den Dritten der zweithöchsten Spielklasse.

Dass die Meistervergabe nicht schon vorzeitig erfolgt ist, lag auch am Videoschiedsrichter. Ein zunächst gegebenes Bayern-Tor von Leon Goretzka (50.) wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung von Robert Lewandowski aberkannt. Daher müssen die Bayern noch auf ihre 29. Meisterschaft, die siebente in Folge, warten. David Alaba spielte bei den Gästen so wie Marcel Sabitzer bei den Leipzigern durch, Konrad Laimer wurde in der 87. Minute ausgetauscht.