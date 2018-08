Therapiestation Carina: Anja Burtscher ist neue Leiterin

Die Psychologin und Psychotherapeutin Mag. Anja Burtscher (48) wurde vor kurzem neue Leiterin der Therapiestation „Carina“ in Feldkirch.

Sie ist bereits seit 1998 in der Carina tätig und seit 2007 auch mehrfach mit leitenden Funktionen betraut. Die zur Stiftung Maria Ebene gehörende Therapiestation gilt als die Spezialeinrichtung zur stationären Therapie aller Suchterkrankungen sowie zur therapeutischen Behandlung von Persönlichkeitsstörungen in Vorarlberg. Zuvor leitete Johannes Rauch, der inzwischen den Ruhestand antreten konnte, die Carina 20 Jahre lang.

20 Jahre Berufserfahrung

Die 48-jährige Burtscher verfügt über langjährige Berufserfahrung auf ihrem Gebiet: sie ist seit über 20 Jahren Teil des Teams der Carina und bereits seit 2007 mit unterschiedlichen Leitungsfunktionen betraut. Daneben qualifizierte sie sich durch laufende Aus- und Weiterbildungen für die neue Führungsaufgabe, die somit erfolgreich intern nachbesetzt werden konnte. „Ein erster Schwerpunkt sehe ich in der konsequenten Weiterführung des bewährten individuellen Therapieansatzes eines jeden Patienten, also individuelle Therapiedauer sowie individuelle Ziele und Vereinbarungen. Gemeinsam mit meinem Team aus Ärzt/innen, Psycholog/innen, Therapeut/innen und Pflege möchten wir uns weiterhin voll motiviert für die Patient/innen einsetzen“, beschreibt Burtscher ihre ersten Ziele. Die Feldkircherin folgt damit auf den langjährigen Carina-Leiter Mag. Johannes Rauch, der heuer 70-jährig und nach 20 Jahren Leitungsverantwortung in seinen verdienten Ruhestand wechselte.