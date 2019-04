Temperatursturz: Jetzt kommt nochmal Schnee nach Vorarlberg

Der Frühling zeigte sich in den vergangenen Tagen von seiner schönsten Seite und brachte Sonnenschein nach Vorarlberg. Doch schon Ende der Woche fallen die Temperaturen rapide und der Schnee kehrt zurück.

Der April macht bekanntlich was er will. Während es am Anfang der Woche noch sonnig und warm ist, schlägt das Wetter gegen Ende der Woche schlagartig um. Der Winter gibt nochmal ein Comeback.