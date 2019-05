Talente verwalten, Kirchturm erhalten

Außergewöhnliche Aktion zur Kirchturmsanierung der Pfarrkirche St. Georg

SATTEINS Die Schindeldeckung an der Pfarrkirche St. Georg in Satteins muss dringend erneuert werden. Am Fuß der Turmhaube haben Wassereintritte das Gebälk angegriffen und in den letzten Jahren haben Tauben das Turminnere in Mitleidenschaft gezogen. Die Gesamtkosten zur Sanierung des Kirchturms werden auf 200.000 Euro geschätzt.

Im Zuge der Aktion „Der tüchtige Verwalter“ handelte Pfarrer Georg einmal mehr mutig und entschlossen und wendet das Gleichnis der anvertrauten Talente in der Praxis an: Beim Pfarrpatrozinium am 28. April vertraute er Gottesdienstbesuchern in einem Kuvert 10 Talente (10 Euro) an. Die Besucher der heiligen Messe sind nun dazu aufgerufen, das ihnen anvertraute Vermögen zu verwalten und nach bestem Willen zu vermehren.

Die tüchtig verwalteten Talente werden anschließend für die Sanierung des Kirchturms eingesetzt. Am Sonntag, dem 16. Juni werden die Talente beim Gottestdienst oder dem anschließendem Pfarrfest mit indischem Essen eingesammelt. Jeder einzelne Cent, auch aus den Einnahmen aus dem gemeinsamen Essen und den Haussammlungen, kommt der Erhaltung des Kirchturms zugute. „Es geht um die Erhaltung des Kirchturms, dem Wahrzeichen unserer Pfarrkirche, unserer Pfarrfamilie“, ruft Pfarrer Georg auf.