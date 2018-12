Stimmungsvolles Adventskonzert

Anni Mathes und die Stubenmusik der Trachtengruppe Rankweil begeisterten

Pfarrer Wilfried Blum lud dazu ein, bewusst die „Seele baumeln zu lassen“ und sich auf eine Entschleunigung in der „Staden Zeit“ einzulassen und richtete Dank an die Freunde von St. Peter für die Reihe „Kultur in St. Peter“ sowie an das Katholische Bildungswerk. Die „Stubamusig“ der Trachtengruppe Rankweil unter der Leitung von Peter Deisl spannte einen Bogen von Menuetten und Jodlern bis hin zu Wolfurter Weihnachtsmusik.