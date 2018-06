Steinschlag: L200 von Felsbrocken verlegt

Ein Steinschlag - darunter auch ein etwa 1,5 Meter großer Fels - hat in der Nacht auf Samstag die Bregenzerwaldstraße (L200) in Mellau in der Nähe der Klausgalerie verlegt.

Verletzt wurde dabei niemand. Die Abbruchstelle wird im Laufe des Samstag von der Landesgeologin inspiziert und beurteilt werden, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer informierte die Polizei gegen 4.00 Uhr über das Geröll auf der Straße, das bis zum Vormittag bereits von der Feuerwehr Reuthe entfernt wurde. Für die Dauer der Räumarbeiten blieb die L200 einige Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.