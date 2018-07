SPÖ Vorarlberg verwundert über „Sommertheater“

Martin Staudinger unterstützt Landeshauptmann bei Vorarlberger Anliegen gegenüber Bundesregierung.

„Die Bregenzer Festspiele sind eröffnet, aber die Politik sollte das Sommertheater beenden. Ich erwarte mir, dass sachliche Konflikte zwischen ÖVP-Landesparteien und ÖVP-Bundespartei im Wohnzimmer ausgetragen werden und nicht am Balkon“, so der Sozialdemokrat.

Er erkennt darin Parallelen zur deutschen Innenpolitik der letzten Wochen: „Das, was CDU und CSU in der BRD in den vergangenen Wochen aufgeführt haben, ist ein denkbar schlechtes Drehbuch. Weil der Widerspruch aus den Ländern berechtigt ist, hoffe ich, dass es sich bei der Kritik nicht nur um ein bloßes Schauspiel zur Beruhigung der Bürgerinnen und Bürger handelt. Das heißt aber gleichzeitig, dass die interne Diskussionskultur in der Volkspartei tatsächlich nicht mehr vorhanden ist.“